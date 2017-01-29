Олланд призвал дать жесткий ответ на заявление Трампа Заявление касается Brexit

Президент Франции Франсуа Олланд призвал Европу жестко ответить на слова Дональда Трампа. Об этом он заявил в субботу.

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мей поддержал выход Великобритании из Евросоюза. Трамп уточнил, что Brexit послужит «фантастической вещью» для страны. В ответ на это Олланд заявил, что «когда такие заявления исходят от президента США и когда он говорит о Brexit как о модели для других стран, я думаю, что мы должны ответить».

Президент Франции добавил, что в отношениях между главой Белого дома и странами ЕС должна быть твердая позиция. Страны ЕС обязаны соблюдать общеевропейские интересы. «Мы должны заявить о своих позициях и с твердостью вступить в диалог отстаивая свое мнение. Кроме того, Европа должна определяться, отталкиваться от собственных ценностей, принципов и интересов», — уточнил Олланд.

Напомним, 23 июня 2017 года в Великобритании прошел референдум о выходе из ЕС. Выход из Евросоюза поддержали 51,89%, против выхода высказались 48,11%. Явка составила 72,21%. Согласно опросу ВЦИОМ того же года, 40% респондентов уверены, что выход Великобритании приведет к распаду объединения. Четверть россиян отметили, что Brexit окажет влияние только на Великобританию. Еще 25% — на ряд стран, а 23% опрошенных полагают, что последствия выхода ощутит весь мир.