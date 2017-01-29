Олланд призвал дать жесткий ответ на заявление Трампа

Президент Франции Франсуа Олланд призвал Европу жестко ответить на слова Дональда Трампа. Об этом он заявил в субботу.
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мей поддержал выход Великобритании из Евросоюза. Трамп уточнил, что Brexit послужит «фантастической вещью» для страны. В ответ на это Олланд заявил, что «когда такие заявления исходят от президента США и когда он говорит о Brexit как о модели для других стран, я думаю, что мы должны ответить».
Президент Франции добавил, что в отношениях между главой Белого дома и странами ЕС должна быть твердая позиция. Страны ЕС обязаны соблюдать общеевропейские интересы. «Мы должны заявить о своих позициях и с твердостью вступить в диалог отстаивая свое мнение. Кроме того, Европа должна определяться, отталкиваться от собственных ценностей, принципов и интересов», — уточнил Олланд.
Напомним, 23 июня 2017 года в Великобритании прошел референдум о выходе из ЕС. Выход из Евросоюза поддержали 51,89%, против выхода высказались 48,11%. Явка составила 72,21%. Согласно опросу ВЦИОМ того же года, 40% респондентов уверены, что выход Великобритании приведет к распаду объединения. Четверть россиян отметили, что Brexit окажет влияние только на Великобританию. Еще 25% — на ряд стран, а 23% опрошенных полагают, что последствия выхода ощутит весь мир.
Реплики
Сергей Семин кэн
Развал Европейского Союза
Сама идея проекта «Европа-92» (как впрочем и идея «Северо-Американского Союза») основывалась на неизменности существующего международного экономического порядка (МЭП). Предполагалось, что благоприятные для этих стран экономические условия будут не только сохраняться, но и улучшаться. И объединение их в мощную экономическую структуру позволит усилить позиции Европы на мировом рынке и противостоять экономической экспансии США.
Развал Европейского Союза (ЕС) был предопределен. США оказались умнее и более прозорливы, поэтому не стали создавать «Северо-Американский Союз», куда должны были войти помимо США Канада и Мексика. Хотя уже были выполнены все теоретические проработки и предпологалось введение в обращение «амеро» — новой общей валюты. Глобальный мировой экономический кризис уже набирал темпы. Первым и наиболее слабым звеном на тот момент выбывшим из мировой экономической системы стал СССР и страны соцлагеря. Их развал позволил странам Западной Европы и США продлить кажущееся благополучие их экономик за счет замыкания на себя осколков СССР, стран соцлагеря и дружественных им развивающихся стран Азии и Африки. Более того, у стран Евросоюза даже возникла иллюзия светлого экономического будущего, которую породил поток сверхдешевых трудовых и материальных ресурсов по бросовым ценам из коллапсирующих стран. Эта иллюзия привела к расширению ЕС до критических размеров.
Однако мировой кризис 2008 года расставил все точки над «и» и привел к отрезвлению от «успехов». Новых членов набрали, а кормовая база сократилась, подпитать свои экономики теперь не откуда. Единственный выход сократить количество «едоков». Опять перераспредилить мировые ресурсы и замкнуть их на себя. Поэтому Англия, как наиболее одаренная, и мать ученых Адама Смита и Давида Рикардо первой выскочила из ЕС (Brexit). Сегодняшний евросоюз похож на финансовую пирамиду, типа «МММ», кто первый вошел и первый выскочил, тот на коне и при этом поимел всех остальных членов-вкладчиков. Больше всех за ЕС ратовала и будет цеплятся за него до конца Германия, так как после воссоединения ей необходимы огромные ресурсы для перерестройки экономики ее восточной части. Сегодня террритория евросоюза это ее вотчина, рынок сбыта ее промышленнои продукции, где она устранила практически всех конкурентов разрушив тяжелую промышленность практически во всех странах-членах ЕС, путем принятия выгодных для нее законов через европарламент и евроадминистрацию.
Сегодня в мире экономические интересы промышленно развитых стран будут все более дифференцироваться и поляризоваться. И этот процесс уже начался. Он хорошо виден, на пример, в странах Западной Европы. И выход Англии из ЕС этому подтверждение.
В тоже время произойдет резкое возрастание роли государственного сектора в их экономике. Он будет охватывать и осуществлять экономический контроль, характерный для периодов экономических кризисов, экономическую стабилизацию (конъюнктуры, занятости населения и т.п.), экономическую безопасность (гарантировать обеспечение экономики ресурсами первостепенной важности), а также политику экономического развития.