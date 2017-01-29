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29.01.17 / 17:02 Новости / Россия и мир / Экономика

На строительство дорог в Бурятии потратят 2,9 млрд рублей

Также планируется отремонтировать автодороги и мосты

бурятия дорогиНа строительство дорог в Бурятии в этом году потратят 2,9 млрд рублей. Об этом сообщил в воскресенье глава региона Вячеслав Наговицын.

По словам Наговицына, на эти средства отремонтируют как дороги, так и мосты. Также будет продолжена реконструкция трассы до Байкала в Баргузинском районе.

Добавим, в прошлом году в Бурятии отремонтировали около 50 км дорог на региональной сети. В этом году запланирована реконструкция четырех мостовых переходов.

Напомним, в январе правительство выделило более 8 млрд рублей на строительство дорог. Самое большое финансирование получили Башкортостан (634 мнл рублей), Татарстан (579 млн рублей) и Удмуртия (521 млн рублей).

По материалам: bgtrk.ru
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Реплики

  1. Гость 29.01.2017 at 19:26

    Уважаемые. Асфальт нужно начинать ложить пока зима и снег, а то нарушите технологию укладки. И наймите по обьявленю подрядчиков, чтобы с них спрос был а не с вас как обычно. Хоть бы половину этих денег на строительство потратили, а то как всегда по карманам вашим разойдутся.

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