На строительство дорог в Бурятии потратят 2,9 млрд рублей Также планируется отремонтировать автодороги и мосты

На строительство дорог в Бурятии в этом году потратят 2,9 млрд рублей. Об этом сообщил в воскресенье глава региона Вячеслав Наговицын.

По словам Наговицына, на эти средства отремонтируют как дороги, так и мосты. Также будет продолжена реконструкция трассы до Байкала в Баргузинском районе.

Добавим, в прошлом году в Бурятии отремонтировали около 50 км дорог на региональной сети. В этом году запланирована реконструкция четырех мостовых переходов.

Напомним, в январе правительство выделило более 8 млрд рублей на строительство дорог. Самое большое финансирование получили Башкортостан (634 мнл рублей), Татарстан (579 млн рублей) и Удмуртия (521 млн рублей).