На строительство дорог в Бурятии потратят 2,9 млрд рублей

На строительство дорог в Бурятии в этом году потратят 2,9 млрд рублей. Об этом сообщил в воскресенье глава региона Вячеслав Наговицын.
По словам Наговицына, на эти средства отремонтируют как дороги, так и мосты. Также будет продолжена реконструкция трассы до Байкала в Баргузинском районе.
Добавим, в прошлом году в Бурятии отремонтировали около 50 км дорог на региональной сети. В этом году запланирована реконструкция четырех мостовых переходов.
Напомним, в январе правительство выделило более 8 млрд рублей на строительство дорог. Самое большое финансирование получили Башкортостан (634 мнл рублей), Татарстан (579 млн рублей) и Удмуртия (521 млн рублей).
Реплики
Уважаемые. Асфальт нужно начинать ложить пока зима и снег, а то нарушите технологию укладки. И наймите по обьявленю подрядчиков, чтобы с них спрос был а не с вас как обычно. Хоть бы половину этих денег на строительство потратили, а то как всегда по карманам вашим разойдутся.