Сбербанк опять начнет давать образовательные кредиты До конца I квартала 2017 года

Сбербанк возобновит выдачу образовательных кредитов. Об этом в понедельник заявила замминистра образования и науки Людмила Огородова.

Она рассказала, что изменения внесли «в срочном порядке». Возобновление ожидают до конца I квартала.

Напомним, в середине января Сбербанк прекратил выдавать образовательные кредиты. Это объяснили оптимизацией Минобрнауки. Ведомство изменило госпрограмму по поддержке кредитования на обучение. Отметим, ранее Сбербанк мог выписывать кредит на сумму до полной стоимости обучения. Срок кредита – на все время учебы, плюс 10 лет. Ставка составляет 7,5%.