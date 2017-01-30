Экс-полпреда в Сахалинской области задержали по подозрению в экстремизме Его задержали в Москве

Бывшего полпреда в Сахалинской области Виталия Гулия задержали по подозрению в экстремизме. Об этом в понедельник рассказал его адвокат Дагир Хасавов.

Гулия правоохранители задержали в Москве. Его ссадили с самолета, который летел в Кишинев. Обвинение ему предъявят в ближайшее время, говорит адвокат. По его данным, дело возбудилипосле издания книги Гулия «Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника».

Отметим, по этой статье подсудимый может получить вплоть до пяти лет тюрьмы. Гулий стал полпредом президента РФ в Сахалинской области в 1991 году. Спустя два года он перешел в администрацию президента. Координировал работу полпредов в российских регионах.