Все новости

30.01.17 / 12:50 Новости / Политика / Россия и мир

Экс-полпреда в Сахалинской области задержали по подозрению в экстремизме

Его задержали в Москве

Полпред Сахалинской области

Фото pravdaurfo.ru

Бывшего полпреда в Сахалинской области Виталия Гулия задержали по подозрению в экстремизме. Об этом в понедельник рассказал его адвокат Дагир Хасавов.

Гулия правоохранители задержали в Москве. Его ссадили с самолета, который летел в Кишинев. Обвинение ему предъявят в ближайшее время, говорит адвокат. По его данным, дело возбудилипосле издания книги Гулия «Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника».

Отметим, по этой статье подсудимый может получить вплоть до пяти лет тюрьмы. Гулий стал полпредом президента РФ в Сахалинской области в 1991 году. Спустя два года он перешел в администрацию президента. Координировал работу полпредов в российских регионах.

По материалам: tass.ru
Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Реплики

  1. виктор 30.01.2017 at 13:14

    люди с чистыми руками блестяще провели задержание опасного террориста

    чуть не убежал

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017