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30.01.17 / 13:58 Новости / Россия и мир

«Пятерочка» увеличила скидки для пенсионеров по понедельникам

До 10%

X5 ПятерочкаСкидки для пенсионеров в универсамах «Пятерочка» по понедельникам увеличены с 5% до 10%. Об этом сообщает в понедельник X5 Retail Group.

Скидка действует во всех магазинах торговой сети в будние дни с 09:00 до 13:00 и распространяется на все товары, кроме табачных изделий и других товаров, продаваемых по минимальной розничной цене, а также участвующих в промо-акциях. Во все остальные дни в магазинах «Пятёрочка» действует скидка в 5% для пенсионеров, которой с этого года можно воспользоваться и в выходные дни.

Компания X5 Retail Group  управляет магазинами «Пятерочка», супермаркетами «Перекресток», гипермаркетами «Карусель» и магазинами «Экспресс-Ритейл» под различными брендами. По итогам прошлого года чистая розничная выручка компании составила 221,5 млрд рублей. Это на 27,5% больше, чем в 2015 году. Компания открыла в 2016 году 2,16 тыс.новых магазинов.

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Реплики

  1. Тамара 07.03.2017 at 18:44

    Эта скидка для нас , пенсионеров, ни о чём. Как правило я иду в магазин через день,берк молочку,хлеб,порой макароны или масло,или крупу,трачу рублей 250-300,скидка на 5% это 12р50к или 15р,но дело в том,.что в магазине все зпаисит еще и от продавца,есть те ,кто учитывает скидку,но чаще нет,то не на все товары,говорят,действует скидка,то время вышло. А чаще всего приходится просто напоминать,а это ,когда ты в очереди и за тобой очередь,чувствуешь себя неловко,от того что говоришь-почему нет скидки, и начинается,то то,то это. Короче не хочется уже ничего.

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