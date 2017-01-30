Турецкий Denizbank начнет выпуск карт «Мир» На территории Турции

Турецкий банк Denizbank начнет эмиссию карт «Мир». Об этом в понедельник рассказал председатель правления банка Хакан Атеш.

Denizbank является турецкой «дочкой» Сбербанка. О выпуске карт на территории Турции стало известно в ходе саммита World Tourism Forum.

Атеш рассказал, что банк работает над этим вместе с Национальной системой платежных карт. В настоящий момент разработан план реализации проекта, передает RNS.

Ранее стало известно, что объем эмиссии карт «Мир» достиг 1,76 млн штук. С системой работают 167 банков.