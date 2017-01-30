Все новости

30.01.17 / 14:13 Новости / Общество / Россия и мир

Турецкий Denizbank начнет выпуск карт «Мир»

На территории Турции

карты мирТурецкий банк Denizbank начнет эмиссию карт «Мир». Об этом в понедельник рассказал председатель правления банка Хакан Атеш.

Denizbank является турецкой «дочкой» Сбербанка. О выпуске карт на территории Турции стало известно в ходе саммита World Tourism Forum.

Атеш рассказал, что банк работает над этим вместе с Национальной системой платежных карт. В настоящий момент разработан план реализации проекта, передает RNS.

Ранее стало известно, что объем эмиссии карт «Мир» достиг 1,76 млн штук. С системой работают 167 банков.

По материалам: rns.online
Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Реплики

  1. Всем Мир 31.01.2017 at 00:04

    А вот и произошёл момент начала интеграции новой российской платёжной системы за пределами страны основания.

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017