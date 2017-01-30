«Яндекс» запустит сервис по продаже билетов на автобусы

«Яндекс» в конце января запустит новый сервис для покупки билетов на автобусные рейсы. Представители компании рассказали об этом в понедельник.
Новый сервис будет доступен с 31 января, передает РБК. Бета-тестирование проекта началось в конце прошлого года.
С проектом «Яндекса» сотрудничают компании E-Traffic, «ОднаКасса» и «РУ-Сеть». Совместно эти компании охватывают рейсы более чем в 10 тыс. направлениях.
Источники РБК сообщают, что компания не намерена брать комиссию с пользователей и перевозчиков. Предполагается, что стоимость билетов будет определяться вокзалом.
Реплики
Если из этого выйдет такое же УГ как и с яндекс-такси это печаль ...
заказываешь на одно время а приезжают в другое, заказываешь с детским креслом а приезжают без него! Водители не знают актуальные правила ПДД, спорят и хамят, ах да, еще вышвыривают детей и авто. Рыба гниёт с головы!
И как всегда все бабло утекает в Москву.
Яндекс скатился ниже плинтуса. Очень жаль!