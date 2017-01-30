«Яндекс» запустит сервис по продаже билетов на автобусы На междугородные рейсы

«Яндекс» в конце января запустит новый сервис для покупки билетов на автобусные рейсы. Представители компании рассказали об этом в понедельник.

Новый сервис будет доступен с 31 января, передает РБК. Бета-тестирование проекта началось в конце прошлого года.

С проектом «Яндекса» сотрудничают компании E-Traffic, «ОднаКасса» и «РУ-Сеть». Совместно эти компании охватывают рейсы более чем в 10 тыс. направлениях.

Источники РБК сообщают, что компания не намерена брать комиссию с пользователей и перевозчиков. Предполагается, что стоимость билетов будет определяться вокзалом.