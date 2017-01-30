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30.01.17 / 18:19 Новости / Общество / Россия и мир

«Яндекс» запустит сервис по продаже билетов на автобусы

На междугородные рейсы

яндекс запустит

Фото rosgsm.ru

«Яндекс» в конце января запустит новый сервис для покупки билетов на автобусные рейсы. Представители компании рассказали об этом в понедельник.

Новый сервис будет доступен с 31 января, передает РБК. Бета-тестирование проекта началось в конце прошлого года.

С проектом «Яндекса» сотрудничают компании E-Traffic, «ОднаКасса» и  «РУ-Сеть». Совместно эти компании охватывают рейсы более чем в 10 тыс. направлениях.

Источники РБК сообщают, что компания не намерена брать комиссию с пользователей и перевозчиков. Предполагается, что стоимость билетов будет определяться вокзалом.

По материалам: rbc.ru
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Реплики

  1. Виктор 31.01.2017 at 08:39

    Если из этого выйдет такое же УГ как и с яндекс-такси это печаль ...

    заказываешь на одно время а приезжают в другое, заказываешь с детским креслом а приезжают без него! Водители не знают актуальные правила ПДД, спорят и хамят, ах да, еще вышвыривают детей и авто. Рыба гниёт с головы!

    И как всегда все бабло утекает в Москву.

    Яндекс скатился ниже плинтуса. Очень жаль!

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