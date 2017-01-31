Уровень просрочки по ипотеке находится на стабильно низком уровне – АИЖК Данные ОКБ о состоянии рынка некорректны

Уровень просрочки по ипотеке в России находится на стабильно низком уровне. Об этом во вторник сообщили в Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК).

В агентстве подчеркнули, что данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ) о росте числа просроченных кредитов в 2016 году на 39% некорректны. В АИЖК отметили, что представленные данные отражают только срез информации, которую в бюро кредитных историй передают банки-партнеры.

Так, данные ОКБ по ипотеке охватывают не более 60% рынка, считают в агентстве. Методология сбора и обработки этих данных непрозрачна, в отличие от данных Банка России, которые охватывают все кредитные организации.

Добавим, осенью прошлого года премьер России Дмитрий Медведев спрогнозировал снижение ипотечных ставок до «цивилизованного уровня». Ранее министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень заявил, что власти страны не намерены продлевать программу государственного субсидирования ипотеки на 2017 год. «Пока такого решения нет, но в случае, если вдруг ключевая ставка будет меняться в сторону повышения, то мы будем готовы в любой момент включить механизм субсидирования, поскольку он уже отработан, нам нужно будет буквально две-три недели, чтобы его запустить», — сказал он.