Арбитраж Петербурга отказался признать один из контрактов ДТС законным ДТС пыталась аргументировать, что обстоятельства были чрезвычайными – ЧМ-2018

Арбитражный суд Петербурга отказался признать один из четырех контрактов Дирекции транспортного строительства законным. Об этом во вторник сообщили в УФАС.

ДТС пыталась оспорить решение УФАС, принятое в октябре 2016 года. Решение об остановке контракта на ремонт дорог в Кировском районе суд признал обоснованным. Еще два заседания пройдут 7 и 9 февраля.

Напомним, в октябре 2016 года УФАС постановило, что ДТС нарушила закон о контрактной системе, заключив контракт с ЗАО «ВАД» на сумму более 400 млн рублей, с ООО «СК Орион плюс» на сумму почти 370 млн рублей, с «А-Проект» — на 80 мл рублей. Проводить конкурс без торгов было нельзя. В ДТС объясняли выбор такой формы тендера чрезвычайными обстоятельствами. В их числе – чемпиона мира по футболу 2018 года. В УФАС решили, что эти обстоятельства не были обстоятельствами непреодолимой силы.