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31.01.17 / 17:36 Новости / Петербург и Ленобласть

Банк «Санкт-Петербург» выделил 250 млн рублей на строительство ГК «Город»

Для завершения строительно-монтажных работ в срок

Фото: bn.ru

Фото: bn.ru

Банк «Санкт-Петербург» выделил транш в 250 млн рублей для строительства ГК «Город». Петербургский комитет по строительству сообщил об этом во вторник.

Деньги выделены для того, чтобы ГК «Город» завершил до 31 марта строительно-монтажные работы 6А и 7А ЖК «Ленинский парк». В настоящее время на этих объектах идут фасадные и отделочные работы, монтаж и установка лифтов, а также другая деятельность.

Напомним, ГК «Город» в 2011—2012 годах начал возведение трех жилых комплексов – «Ленинский парк», «Прибалтийский» и «Морская звезда». ЖК «Ленинский парк» должны были сдать в III квартале 2013 года. Работы в срок девелопер завершить не смог, в 2014 году к стройке подключись власти Петербурга.

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