Белых этапируют в больницу «Матросской тишины» К нему приедут гражданские медики

Экс-губернатора Кировской области Никиту белых этапируют в больницу «Матросской тишины». Об этом сообщила во вторник зампред ОНК Москвы Ева Меркачева.

По словам Меркачевой, к Белых приедут гражданские медики. Она уточнила, что медицинская комиссия признала наличие ряда хронических заболеваний у экс-губернатора.

Добавим, Белых подозревают в получении взятки на сумму в 400 тыс. евро. Его задержали летом прошлого года.

Отметим, ранее «Новая газета» писала, что следователь за полгода не разрешил Белых свидания с членами семьи. Также ему не позволяют звонить родным. По данным издания, в последний раз следователь был у экс-губернатора в октябре 2016 года