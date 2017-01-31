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31.01.17 / 14:26 Новости / Общество / Россия и мир

Белых этапируют в больницу «Матросской тишины»

К нему приедут гражданские медики

белых этапируютЭкс-губернатора Кировской области Никиту белых этапируют в больницу «Матросской тишины». Об этом сообщила во вторник зампред ОНК Москвы Ева Меркачева.

По словам Меркачевой, к Белых приедут гражданские медики. Она уточнила, что медицинская комиссия признала наличие ряда хронических заболеваний у экс-губернатора.

Добавим, Белых подозревают в получении взятки на сумму в 400 тыс. евро. Его задержали летом прошлого года.

Отметим, ранее «Новая газета» писала, что следователь за полгода не разрешил Белых свидания с членами семьи. Также ему не позволяют звонить родным. По данным издания, в последний раз следователь был у экс-губернатора в октябре 2016 года

По материалам: ria.ru

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