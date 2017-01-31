«Бордо» может арендовать Йовановича — Источник Футболист нуждается в игровой практике

Французский клуб «Бордо» может арендовать защитника «Зенита» Вукашина Йовановича до конца зимнего трансферного окна. Об этом АБН рассказал во вторник источник, близкий к работе селекционеров петербургского клуба.

Инициатором перехода защитника стал главный наставник петербуржцев Мирча Луческу. По информации источника, главный тренер «Зенита» не готов предоставить достаточное количество игрового времени Йовановичу, но рассчитывает на футболиста в будущем. Стоимость аренды футболиста не разглашается.

Напомним, защитник перешел в «Зенит» в начале прошлого года из «Црвены Звезды». В Петербурге футболист играл за команду «Зенит-2». В 12 встречах серб забил один гол. На уровне юношеской сборной в 2015 году Йованович выиграл чемпионат мира до 20 лет в Новой Зеландии.