Минфин предложил девальвировать рубль на 10% — СМИ Нынешний курс рубля в министерстве считают завышенным

Российские министерство финансов предложило девальвировать рубль на 10%. Об этом во вторник пишет «Коммерсантъ».

Как отмечает газета, Минфин считает нынешний курс отечественной валюты завышенным. Бюджет России на 2017 год сверстан исходя из цены на нефть в $40 за баррель, доллар США при этом показателе должен торговаться около 69,42 рубля. Такие показатели позволят достичь заданных параметров в виде бюджетного дефицита в 3,1% и расходов Резервного фонда в размере 1,8 трлн рублей.

Однако в настоящий момент нефть торгуется выше запланированного. Это позволяет, согласно бюджетным правилам, направить часть доходов от продажи сырья в суверенные фонды. Эти деньги планируют тратить при цене на нефть ниже $40.

«При применении декларированного режима постоянной покупки резервов на счета казначейства дефицит составит 0,7% ВВП, резервный фонд пополнится на 241 млрд рублей, курс рубля должен ослабнуть примерно на 10% и составить 64,9 рубля», — пишет «Коммерсантъ».

Добавим, доходы от экспорта нефти занимают в федеральном бюджете порядка 37%. Дефицит бюджета составил 3,5% к объему ВВП в минувшем году. Показатель достиг 2,97 трлн рублей. Доходы бюджета превысили 13,4 трлн рублей, расходы — 16,4 трлн рублей.