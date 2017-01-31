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31.01.17 / 19:07 Новости / Петербург и Ленобласть

Заполняемость доходных домов для трудовых мигрантов в Петербурге достигла 80%

Несмотря на запрет заселяться в помещения вместе с семьей

доходные дома

Фото: topdialog.ru

Заполняемость заселяемых помещений доходных домов для трудовых мигрантов в Петербурге достигла 80%. Об этом во вторник журналистам сообщила начальник сектора доходных домов жилищного комитета Анжела Медведева, передает корреспондент АБН.

По ее словам, дома пользуются у иностранных работников популярностью, хотя мигрантам запрещают заселяться вместе с семьей. Стоимость койко-места в таких помещениях начинается от 120 рублей, комнаты – от 490 рублей, а квартиры – от 730 рублей в сутки. В доходных домах предусмотрена круглосуточная охрана, а также уборка номеров и мест общего пользования. Гражданам России предоставляют возможность регистрации по месту временного пребывания, сообщила Медведева.

Отметим, по данным государственного автономного учреждения «Центр трудовых ресурсов», в Петербурге снизилась потребность работодателей в привлечении иностранных работников. Отечественные компании предпочитают российских работников из-за введения ряда ограничений и запретов в отношении иностранных граждан. Работодателей не устраивает временный характер разрешительных документов трудовых мигрантов.

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