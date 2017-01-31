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31.01.17 / 17:10 Новости / Россия и мир / Экономика

В Екатеринбурге организатора перевозок отключили от электричества из-за долгов

Но это не скажется на работе городских автобусов

екатеринбург моапВ Екатеринбурге из-за долгов за свет от электроснабжения отключили унитарное предприятие «Муниципальное объединение автобусных предприятий» (МОАП). Об этом в «Екатеринбургэнергосбыте» рассказали во вторник.

МОАП полностью отключили электроснабжение в понедельник. Неделей ранее поставщик электроэнергии ввел частичное ограничение электроснабжения для МОАП.

Сумма долга предприятия составляет 3,5 млн рублей. При этом на работе городских автобусов отключение электроэнергии не скажется, пообещали в сбытовой организации.

Накануне в Екатеринбурге пообещали с 6 февраля отключить свет в «Трамвайно-троллейбусном управлении». Их долг превышает 50 млн рублей.

По материалам: znak.com
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