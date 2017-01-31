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31.01.17 / 18:40 Новости / Россия и мир

Прокуратура Екатеринбурга: «Водоканал» сорвал сроки сдачи домов

Это нарушение федерального законодательства

Екатеринбург Водоканал

Фото АБН

Прокуратура Екатеринбурга обнаружила, что по вине местного «Водоканала» несколько домов не сдали вовремя. Об этом в ведомстве рассказали во вторник.

Прокуратура проверила «Водоканал» из-за счетов на подключение домов к водоснабжению и водоотведению. Жалобу написал один из жилищных кооперативов. В прокуратуре пояснили, что «Водоканал» нарушил федеральное законодательство, предоставив всю требуемую документацию только после шести дополнительных запросов органа, который регулирует установку тарифов.

«Водоканал Екатеринбурга» — самая большая подобная организация на Урале. В 2014 году нынешнего директора предприятия Александра Ковальчика обвиняли в превышении полномочий и растрате. Суд оценивал растрату в 8,2 млн рублей. В 2015 году его полностью оправдали.

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