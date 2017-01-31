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31.01.17 / 15:23 Новости / Политика / Россия и мир

В парламенте Франции проходят обыски в рамках дела о жене Фиойна – СМИ

Следователи намерены изъять документацию, относящуюся к выплатах жене Фийона

фийон обыскиВ парламенте Франции проходят обыски в рамка дела в отношении Пенелопы Фийон, кандидата в президенты страны Франсуа Фиойна. Об этом со ссылкой на источники передает агентство Reuters во вторник.

Следователи намерены изъять документы, которые относятся к выплатам Пенелопе Фийон. Накануне супругов допросили в прокуратуре.

Добавим, на прошлой неделе издание Le Canard Enchaîné опубликовало расследование, в котором говорится, что Пенелопа Фийон несколько лет числилась помощником при своем муже в парламенте. Она получила 500 тыс. евро, «не выполняя никаких конкретных обязанностей», отмечает издание. Прокуратура начала предварительное расследование.

По материалам: reuters.com
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