В парламенте Франции проходят обыски в рамках дела о жене Фиойна – СМИ Следователи намерены изъять документацию, относящуюся к выплатах жене Фийона

В парламенте Франции проходят обыски в рамка дела в отношении Пенелопы Фийон, кандидата в президенты страны Франсуа Фиойна. Об этом со ссылкой на источники передает агентство Reuters во вторник.

Следователи намерены изъять документы, которые относятся к выплатам Пенелопе Фийон. Накануне супругов допросили в прокуратуре.

Добавим, на прошлой неделе издание Le Canard Enchaîné опубликовало расследование, в котором говорится, что Пенелопа Фийон несколько лет числилась помощником при своем муже в парламенте. Она получила 500 тыс. евро, «не выполняя никаких конкретных обязанностей», отмечает издание. Прокуратура начала предварительное расследование.