Все новости

31.01.17 / 17:46 Новости / Россия и мир / Экономика

Правительство не сократит финансирование ОПК – Медведев

А санкции направлены на лишение России оборонного производства

финансирование опк

Коллаж АБН

Правительство не станет сокращать финансирование оборонно-промышленного комплекса. Об этом во вторник заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Медведев оценил перспективы развития ОПК в России как «очень хорошие». Хотя западные санкции, по его мнению, ставят перед собой цель лишить Россию оборонного производства.

Отметим, стратегия развития ОПК рассчитана до 2020 года. По итогам 2016 года показатели производства в ОПК выросли более чем на 10% год к году. Уровень выполнения госзаказа в этой сфере составляет 99%. Это на 1,5% лучше, чем в 2015 году, и на 3% — чем в 2016 году.

По материалам: tass.ru
Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017