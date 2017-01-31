Правительство не сократит финансирование ОПК – Медведев А санкции направлены на лишение России оборонного производства

Правительство не станет сокращать финансирование оборонно-промышленного комплекса. Об этом во вторник заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Медведев оценил перспективы развития ОПК в России как «очень хорошие». Хотя западные санкции, по его мнению, ставят перед собой цель лишить Россию оборонного производства.

Отметим, стратегия развития ОПК рассчитана до 2020 года. По итогам 2016 года показатели производства в ОПК выросли более чем на 10% год к году. Уровень выполнения госзаказа в этой сфере составляет 99%. Это на 1,5% лучше, чем в 2015 году, и на 3% — чем в 2016 году.