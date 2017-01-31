Строительство тренировочных площадок к ЧМ-2018 в Ставрополье обойдется в 665 млн рублей Из федерального бюджета выделят 457 млн рублей

На строительство тренировочных площадок к Чемпионату мира по футболу 2018 года потратят 665 млн рублей. Об этом сообщили в правительстве Ставропольского края во вторник.

Тренировочные футбольные площадки будут располагаться в городах Кисловодск, Лермонтов, Ессентуки Железноводск и в поселке Капельница. Из 665 млн рублей, выделенных на их строительство, 457 млн рублей поступят из федерального бюджета, а 143 млн рублей — из краевого. Строительство планируется завершить к декабрю текущего года.

Напомним, Чемпионат мира по футболу в 2018 году пройдет в России. Матчи турнира состоятся в 11 городах страны на 12 стадионах. ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.