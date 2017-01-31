ГЦЭ отверг обвинения в фальсификации экспертиз В компании провели служебное расследование

Компания «Городской центр экспертиз – Север» (ГЦЭ) отвергла обвинения в фальсификации экспертиз. Об этом в ГЦЭ сообщили во вторник.

По данным компании, подавший жалобу «Иван П.», руководил экспертной группой и принимал участии в реализации исполнения договора между ГЦЭ и «Газпром трансгаз Чайковский». В июне 2016 года «Иван П.» уволился по собственному желанию, но в ноябре, отметили в ГЦЭ, «потребовал встречи с руководством с целью шантажа». Компания привлекла к подготовке заключения другого эксперта. ГЦЭ подал заявление в правоохранительные органы по факту шантажа по результатам проведенного руководством компании служебного расследования.

Ранее эксперт ГЦЭ подал жалобу в Ростехнадзор. В жалобе он указывал на то, что сведения о проведении экспертизы 40 объектов зданий и сооружений ООО «Газпром трансгаз Чайковский» были включены в реестр заключений промышленной безопасности. При этом, по словам эксперта ГЦЭ, никаких заключений относительно этих объектов он не выносил. Ростехнадзор начал проверку заявления.