Все новости

31.01.17 / 17:55 Новости / Россия и мир

ГЦЭ отверг обвинения в фальсификации экспертиз

В компании провели служебное расследование

ГЦЭКомпания «Городской центр экспертиз – Север» (ГЦЭ) отвергла обвинения в фальсификации экспертиз. Об этом в ГЦЭ сообщили во вторник.

По данным компании, подавший жалобу «Иван П.», руководил экспертной группой и принимал участии в реализации исполнения договора между ГЦЭ и «Газпром трансгаз Чайковский». В июне 2016 года «Иван П.» уволился по собственному желанию, но в ноябре, отметили в ГЦЭ, «потребовал встречи с руководством с целью шантажа». Компания привлекла к подготовке заключения другого эксперта. ГЦЭ подал заявление в правоохранительные органы по факту шантажа по результатам проведенного руководством компании служебного расследования.

Ранее эксперт ГЦЭ подал жалобу в Ростехнадзор. В жалобе он указывал на то, что сведения о проведении экспертизы 40 объектов зданий и сооружений ООО «Газпром трансгаз Чайковский» были включены в реестр заключений промышленной безопасности. При этом, по словам эксперта ГЦЭ, никаких заключений относительно этих объектов он не выносил. Ростехнадзор начал проверку заявления.

Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017