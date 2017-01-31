Петербург в Год экологии обследует территории малых рек Славянки, Стрелки, Охты и Красненькой

Фото: isostan.соm

Петербург в Год экологии обследует территории малых рек. Об этом во вторник сообщил городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Комплексное экологическое обследование пройдет в длинах рек Славянка, Стрелка и Охта, а также устье реки Красненькой. Также в 2017 году может пройти обследование местности Ферменка.

На 2018 год власти запланировали обследование реки Ижора с ее притоками, а также Сестрорецких дюн. Также в следующем году комитет намерен вернуться к территориям, включенным в генеральный план города.

Напомним, Годом экологии объявлен 2017 год. Одной из приоритетных петербургских программ за это время станет развитие территории комплекса защитных сооружений (ЗС) «Горская». Также в Петербурге существует документ «Экологическая политика», который рассчитан до 2030 года.