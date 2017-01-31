Все новости

31.01.17 / 16:43 Новости / Петербург и Ленобласть

Петербург в Год экологии обследует территории малых рек

Славянки, Стрелки, Охты и Красненькой

Год экологии

Фото: isostan.соm

Петербург в Год экологии обследует территории малых рек. Об этом во вторник сообщил городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Комплексное экологическое обследование пройдет в длинах рек Славянка, Стрелка и Охта, а также устье реки Красненькой. Также в 2017 году может пройти обследование местности Ферменка.

На 2018 год власти запланировали обследование реки Ижора с ее притоками, а также Сестрорецких дюн. Также в следующем году комитет намерен вернуться к территориям, включенным в генеральный план города.

Напомним, Годом экологии объявлен 2017 год. Одной из приоритетных петербургских программ за это время станет развитие территории комплекса защитных сооружений (ЗС) «Горская». Также в Петербурге существует документ «Экологическая политика», который рассчитан до 2030 года.

Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017