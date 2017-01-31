ЦТР: В Петербурге снизилась потребность в привлечении иностранных работников Российские города тоже потеряли привлекательность для квалифицированных кадров

В Петербурге снизилась потребность компаний-работодателей в привлечении иностранных работников. Об этом во вторник сообщил директор петербургского государственного автономного учреждения «Центр трудовых ресурсов» Алексей Чистяков, передает корреспондент АБН.

Для квалифицированных иностранных работников также снизилась привлекательность работы в российских городах, отметил директор центра. Отечественные компании предпочитают российских работников из-за введения нескольких запретов и ограничений в отношении иностранных граждан и из-за временного характера разрешительных документов трудовых мигрантов, сообщил Чистяков.

Отметим, в этом году петербургские работодатели привлекут порядка 10 тыс. иностранных граждан. В межведомственных комиссиях удовлетворили 243 заявки из 379 направленных. В прошлом году в петербургский «Центр трудовых ресурсов» по вопросу привлечения трудовых мигрантов обратилось 850 отечественных компаний.