Петербургский ритейлер «Интерторг» купил логистический комплекс за 4 млн евро Чтобы сделать из него гипермаркет SPAR

Петербургский ритейлер «Интерторг» (ему принадлежат «Народная 7Я» и «Идея») купил логистический комплекс за 4 млн евро. Об этом во вторник сообщила консалтинговая компания Colliers International, представляющая интересы продавца.

Продавец логистического комплекса – финский инвестиционный фонд Sponda. Он продал «Интерторгу» логистический комплекс класса А, общая площадь которого составляет 8 тыс. кв. м. Он расположен на Колтушском шоссе. Российская компания намерена перепрофилировать его в продуктовый гипермаркет SPAR.

Отметим, ранее «Интерторг» сообщил о планах на 2017 год. Компания намерена открыть 64 магазина в России – 30 универсамов «Народная 7Я» и 30 супермаркетов SPAR, а четыре гипермаркета SPAR. Инвестиции в их открытие планируются в размере 8-9 млрд рублей.