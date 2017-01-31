Все новости

31.01.17 / 15:27 Новости / Общество / Россия и мир

«Кассини» прислал уникальные снимки колец Сатурна

Самые детальные фото внешней части колец планеты

снимки колец СатурнаКосмический аппарат «Кассини» передал детальные снимки колец Сатурна. Фото опубликованы NASA накануне.

На фотографиях видны А- и В-кольца Сатурна. На снимках можно разглядеть «пропеллеры» – специфические вихри и волны, которые возникают из-за гравитации спутников Сатурна.

Станция «Кассини» вышла на орбиту Сатурна в 2004 году. Миссия «Кассини» проходит последний этап. Вскоре аппарат совершит еще около 20 «нырков», приблизится к Титану и сменит орбиту. Предполагается, что в сентябре этого года «Кассини» войдет в верхние слои атмосферы Сатурна. Заключительная стадия космической миссии получила название Grand Final.

Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017