«Кассини» прислал уникальные снимки колец Сатурна Самые детальные фото внешней части колец планеты

Космический аппарат «Кассини» передал детальные снимки колец Сатурна. Фото опубликованы NASA накануне.

На фотографиях видны А- и В-кольца Сатурна. На снимках можно разглядеть «пропеллеры» – специфические вихри и волны, которые возникают из-за гравитации спутников Сатурна.

Станция «Кассини» вышла на орбиту Сатурна в 2004 году. Миссия «Кассини» проходит последний этап. Вскоре аппарат совершит еще около 20 «нырков», приблизится к Титану и сменит орбиту. Предполагается, что в сентябре этого года «Кассини» войдет в верхние слои атмосферы Сатурна. Заключительная стадия космической миссии получила название Grand Final.