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31.01.17 / 18:31 Новости / Россия и мир

НАДТ подвела промежуточные итоги акции «Киберпонедельник-2017»

Средняя скидка составила 40%.

Фото sostav.ru

Фото sostav.ru

«Национальной ассоциации дистанционной торговли» (НАДТ) подвела промежуточные итоги онлайн-распродажи «Киберпонедельник-2017».Об этом сообщили в во вторник в НАДТ.

За первые сутки после начала акции «Киберпонедельник-2017» совокупный трафик составил 830 тыс. человек. Средняя скидка составляет 40%. В рамках категорий средняя скидка составляет: электроника и бытовая техника 35%, одежда обувь 50%, красота, здоровье, детские товары 40%, дом и дача 40%. Размер среднего чека 3 тыс. рублей. Наиболее популярной товарной категорией, согласно промежуточным итогам, стала бытовая техника и электроника.

Онлайн-распродажа «Киберпонедельник-2017» стартовала в ночь с 29 на 30 января. В ней принимают участие 130 магазинов. Акция продлится до 23:59 1 февраля. Организатором акции стала «Национальная ассоциация дистанционной торговли».

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