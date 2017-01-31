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31.01.17 / 18:13 Новости / Петербург и Ленобласть

Запрос ЗакСа Петербурга о правилах застройки рассмотрит Конституционный суд

Заседание назначено на 7 февраля

пзз, псдЗапрос Законодательного собрания Петербурга о правилах землепользования и застройки (ПЗЗ) рассмотрит Конституционный суд. Инстанция сообщила об этом во вторник.

Заседание назначено на вторник, 7 февраля. Депутаты выступают против существующей схемы ПЗЗ, которую утвердило правительство Петербурга. Они заявляют, что она антиконституционна и «нарушает принцип разделения властей».

Отметим, в Петербурге ПЗЗ утверждает специальная комиссия. Нее входят чиновники, а также депутаты и эксперты. ЗакС обратился в Конституционный суд в июне прошлого года.

Напомним, ПЗЗ предназначены для развития городских территорий. Они регулируют коэффициент использования территорий, параметр озеленения, предоставления машиномест, условия размещения велопарковок и прочее.

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