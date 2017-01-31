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31.01.17 / 14:13 Новости / Общество / Россия и мир

Mc'Donalds перейдет на российские продукты за два года

В ресторанах территории страны

mcdonalds-1340199_1280Mc'Donalds планирует полностью перейти на отечественные продукты за два года. Об этом в компании рассказали во вторник.

Как передает ТАСС, компания рассчитывает довести локализацию «практически до 100%». К концу следующего года сеть ресторанов планирует иметь меню, полностью состоящее из российских продуктов.

В настоящий момент Mc'Donalds в России закупает около 80% продукции у российских поставщиков. Компания сотрудничает со 160 отечественными компаниями.

Также в компании сообщили, что в 2017 году планируют открыть на треть меньше ресторанов быстрого питания, чем годом ранее. В прошлом году в России появилось 73 новых кафе.

По материалам: tass.ru
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