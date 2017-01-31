Минкомсвязи планирует сформулировать поправки к закону Яровой через неделю Министерство проконсультируется с операторами

Минкомсвязь рассчитывает сформулировать поправки к «пакету Яровой» через одну-две недели. Об этом во вторник заявил глава министерства Николай Никифоров.

Никифоров уточнил, что министерство подискутирует с операторами и «выйдет на конкретные формулировки этих поправок». Он сказал, что Минкомсвязи поддержит позицию «которая удобна операторам».

Добавим, ранее замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин сообщил, что поправки «пакета Яровой» уменьшат расходы на его реализацию в 50 раз. Предлагается снизить объем трафика, который необходимо хранить в десять раз. Также предполагается также отменить хранение интернет-видео, торрентов, IP-TV.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал пакет антитеррористических законов 7 июля прошлого года. Он обязывает операторов связи хранить в течение трех лет сведения о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений.