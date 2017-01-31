Смольный согласовал митинг сторонников передачи Исаакия церкви

Правительство Петербурга согласовало митинг сторонников передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Его организаторы сообщили об этом во вторник.
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Митинг против передачи Исаакия РПЦ собрал тысячу человек
Мероприятие пройдет во вторник, 7 февраля на Марсовом поле. Число участников может составить до 1,5 тыс. человек. Инициатор митинга – депутат от «Единой России», самый молодой миллиардер Петербурга и владелец холдинга «Городские инновационные технологии» Грант Агасьян.
Отметим, в предыдущую субботу на Марсовом поле прошел митинг против передачи Исаакиевского собора РПЦ. В нем участвовали несколько тысяч человек. Тогда организаторы мероприятия объявили о начале общественной кампании за отставку губернатора Георгия Полтавченко и стали собирать подписи.