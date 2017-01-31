Смольный согласовал митинг сторонников передачи Исаакия церкви Его организует самый молодой миллиардер Петербурга

Правительство Петербурга согласовало митинг сторонников передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Его организаторы сообщили об этом во вторник.

Мероприятие пройдет во вторник, 7 февраля на Марсовом поле. Число участников может составить до 1,5 тыс. человек. Инициатор митинга – депутат от «Единой России», самый молодой миллиардер Петербурга и владелец холдинга «Городские инновационные технологии» Грант Агасьян.

Отметим, в предыдущую субботу на Марсовом поле прошел митинг против передачи Исаакиевского собора РПЦ. В нем участвовали несколько тысяч человек. Тогда организаторы мероприятия объявили о начале общественной кампании за отставку губернатора Георгия Полтавченко и стали собирать подписи.