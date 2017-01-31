Московская область в 2016 году получила 700 млрд рублей инвестиций «Но нужно больше»

Московская область в 2016 году получила инвестиций в размере 700 млрд рублей. Об этом во вторник сказал губернатор области Андрей Воробьев.

Он добавил, что для развития территорий региона нужно больше денег. Он отметил, что в Подмосковье расширяют производство компании Valio, Bosch, Danone, Mars.

Регион – второй в стране по инвестиционной привлекательности. За последние три года в Московскую область инвестировали 53 компании из 15 стран. В Московской области есть три особые экономические зоны (ОЭЗ) — в Фрязино, Дубне и Ступино. Также там наличествуют 51 индустриальный парк и промышленная площадка».