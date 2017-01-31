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31.01.17 / 17:00 Новости / Россия и мир / Финансы

Глава «Норникеля» планирует вложить 1 трлн рублей в модернизацию производства

И создать 3 тыс. дополнительных рабочих мест

Норникель 1 трлнГлава ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин пообещал инвестировать в модернизацию производства порядка 1 трлн рублей. Об этом он сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным во вторник.

Инвестиции должны помочь увеличить объем производства руды в 1,5 раза и снизить на 75% выбросы вредных веществ в атмосферу. Также Потанин рассказал, что «Норникель» в рамках модернизации создаст 3 тыс. дополнительных мест до 2023 года.

Отметим, Потанин рассказал, что средний уровень зарплаты в «Норникеле» составляет 90 тыс. рублей. Он уточнил, что это один из самых высоких показателей в России.

Добавим, за девять месяцев 2016 года «Норникель» снизил производство никеля на 8%, палладия и меди на 4%. Также сократилось производство платины на 5%.

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