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31.01.17 / 16:51 Новости / Россия и мир / Экономика

В Новороссийске первые платные парковки появятся в мае

Около 3 тыс. мест

Новороссийск платные парковки

Коллаж АБН

В Новороссийске в мае 2017 года появятся первые платные парковки. Об этом во вторник рассказали в администрации города.

Планируют создать 3 тыс. мест. Их откроют на Привокзальной площади, улице Новороссийской республики, улице Советов и улице Губернского.

Отметим, деньги на платные парковки выделяет краевой инвестор. Сменяемость авто на платных стоянках превышает сменяемость на бесплатных стоянках в восемь раз. В настоящий момент платные парковки есть в Москве, Петербурге и Краснодаре. Заплатить за стоянку можно наличными и банковской картой, такой же механизм оплаты применят и в Новороссийске.

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