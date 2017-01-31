Обойдемся без травматики

Уровень агрессии в нашем обществе зашкаливает. Все чаще и чаще незначительные бытовые конфликты, которые могли бы окончиться словами примирения, завершаются стрельбой из травматического оружия.

Дмитрий Курдесов Руководитель движения «За безопасность»

Написал первые строки этой колонки, как пришло уведомление с сайта газеты «Комсомольская правда»: помощник прокурора ранил из травматики двоих подростков – 16-летнюю девушку и 18-летнего парня.

История конфликта: подростки в подъезде дожидались друга, когда на лестничную площадку вышел мужчина, матерясь, приставил пистолет к виску парня. Пистолет удалось выбить из руки, как выяснилось позже, старшего помощника прокурора города Кировограда (Свердловская область), но пуля задела несовершеннолетнюю девушку.

Сотрудник прокуратуры утверждает, что вышел сделать молодым людям замечание, а они на него напали, пытались отнять пистолет и прозвучал выстрел.

В очередной раз бытовой конфликт, который можно было легко уладить обычными словами, скорее всего, закончится уголовным делом или как минимум проверкой Следственного комитета и, предположу, увольнением стрелка из органов прокуратуры.

Я глубоко уверен, что не будь у помощника прокурора травматического пистолета, его наглость осталась вместе с ним в квартире, а подростки дождались бы друга и мирно покинули подъезд. Пистолет в последние годы часто становится не последним, а первым аргументом в простом споре, именно поэтому я и многие специалисты по безопасности, включая экспертов Росгвардии, настаиваем на скорейшем запрете травматики.

Опережая все возможные вопросы, отвечу сразу, у меня есть травматика. Появилась она исключительно в связи с моей профессиональной деятельностью. Я иногда лично в качестве руководителя группы охраны, которая обеспечивают сохранность особо ценного груза, выезжаю на маршрут дальнего следования. В обычное время мой разряженный пистолет всегда лежит в сейфе, а боеприпасы, как предписывает закон, в отдельном запертом ящике.

Некоторые сторонники поголовного вооружения нации, вступающие со мной в продолжительные дискуссии на телевидении или различных дебатах и «круглых столах», стараются доказать, что пистолет чуть ли не продолжение руки человека: взял «ствол» в руку и начал прицельно точно стрелять. Преступная наивность!

Навыки стрельбы даже профессионалы (бойцы «Альфы» и «Вымпела») отрабатывают десятилетиями, постоянно моделируют разные жизненные ситуации, и я очень сомневаюсь, что у простого жителя найдется лишнее время, чтобы часами оттачивать мастерство в тире.

Но самое важное, почему травматику необходимо немедленно запретить, — во-первых, из средства защиты травматическое оружие превратилось в средство нападения (агрессии). Пример с помощником прокурора, на мой взгляд, яркое подтверждение моих слов. Могу привести еще десяток похожих происшествий, в том числе Санкт-Петербурге, но оставлю их за рамками этой колонки.

И, во-вторых, в России пока не сложилась культура обращения с огнестрельным оружием. Вместо того, чтобы учиться – познать азы оружейного дела, граждане предпочитают заплатить за разрешение на травматику и дать на лапу участковому, чтобы полицейский закрыл глаза на отсутствие в жилище необходимого по закону сейфа.

Травматическое оружие должно быть изъято из свободного оборота. Но при этом не запрещено, как и боевое оружие. Травматика должна начать заново выполнять функции защиты жизни и здоровья человека, то есть «поступить на службу» к профессиональным охранникам, полицейским или, тоже к примеру, водителям «скорых помощей», на которых участились нападения (последний вопиющий случай на Михайловской улице в Петербурге).

На мой взгляд, наше общество в ближайшее время должно прийти к консенсусу, понять, что травматика – средство повышенной опасности, и при отсутствии культуры обращения с оружием приводит к трагическим случаям – на улице Савушкина недавно пятилетний мальчик выстрелил в себе в лицо из пистолета «Оса», который оставил в открытом (!) сейфе его отец-охранник.