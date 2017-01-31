Приставы забрали Навального из офиса ФБК Для принудительной доставки на заседание суда

Судебные приставы забрали руководителя Фонда борьбы (ФБК) с коррупцией Алексея Навального. Двое приставов вывели его из офиса, сообщает «Дождь».

Навального принудительно доставят в Ленинский районный суд Кирова. Заседание запланировано на 1 февраля.

Добавим, во вторник днем пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш написала в Twitter, что в офис пришли приставы. Она уточнила, что приставы «были готовы проводить Алексея до аэропорта и больше ничего не делать». В понедельник Ленинский суд Кирова постановил принудительно доставить Навального на суд по делу «Кировлеса».