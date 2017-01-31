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31.01.17 / 15:07 Новости / Политика / Россия и мир

Приставы забрали Навального из офиса ФБК

Для принудительной доставки на заседание суда

приставы фбкСудебные приставы забрали руководителя Фонда борьбы (ФБК) с коррупцией Алексея Навального. Двое приставов вывели его из офиса, сообщает «Дождь».

Навального принудительно доставят в Ленинский районный суд Кирова. Заседание запланировано на 1 февраля.

Добавим, во вторник днем пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш написала в Twitter, что в офис пришли приставы. Она уточнила, что приставы «были готовы проводить Алексея до аэропорта и больше ничего не делать». В понедельник Ленинский суд Кирова постановил принудительно доставить Навального на суд по делу «Кировлеса».

По материалам: tvrain.ru
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