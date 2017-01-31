«Притяжение» собрало в прокате уже более 400 млн рублей Общие сборы «Три икса: Мировое господство» за 11 дней составили более 500 млн рублей

Фильм Федора Бондарчука «Притяжение» собрал в прокате уже более 400 млн рублей к 30 января. Такие данные во вторник предоставили аналитики портала «Кинобизнес».

Отметим, «Притяжение» идет в кинотеатрах с 26 января. Всего его посмотрели почти 1,5 млн человек.

При этом общие сборы его ближайшего конкурента, ленты «Три икса: Мировое господство» за 11 дней составили более 500 млн рублей. Мюзикл «Ла-Ла Ленд», лидер по числу номинаций на «Золотой Глобус» и «Оскар», получил за 18 дней почти 235 млн рублей в прокате.

«Притяжение» — это фантастическая мелодрама. В первый четверг фильм собрал в кинотеатрах 46 млн рублей.

Это четвертый российский фильм в формате IMAX. Первым фильмом такого рода, снятым режиссером из РФ, был «Сталинград» Бондарчука.