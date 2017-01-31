В Петербурге в 2016 году 850 работодателей обратилось в ЦТР для привлечения иностранцев Около 400 заявок отправили в межведоственную комиссию

В Петербурге в прошлом году 850 работодателей обратилось в государственное автономное учреждение «Центр трудовых ресурсов» по вопросу привлечения иностранных работников. Об этом во вторник сообщил директор учреждения Алексей Чистяков, передает корреспондент АБН.

Порядка 400 заявок работники центра отправили в петербургскую межведомственную комиссию. В комиссии удовлетворили 243 заявки о привлечении иностранных работников в 2017 году.

Отметим, по данным официальной статистики большинство трудовых мигрантов приезжает в Петербурге из Узбекистана. Их количество составляет 62,5% от общего числа иностранных рабочих. Также в Северную столицу охотно едут на заработки уроженцы Таджикистана, Украины и Молдавии. За первые девять месяцев 2016 года в числе мигрантов в Петербурге выявили более 400 инфекционных больных.