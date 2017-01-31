Razer купила производителя смартфонов Nextbit Сумму сделки не называют

Компания Razer купила производителя смартфонов Nextbit. Об этом в Razer сообщили накануне.

В компании сообщили, что приобрели большую часть активов Nextbit. Сотрудники и руководители Nextbit также перейдут работать в Razer. Nextbit будет работать как автономное бизнес-подразделение. Сделку закрыли в начале января.

Razer производит компьютеры и аксессуары для геймеров. Основана в 2005 году. Работает с Intel IDG-Accel. В октябре 2016 года компания приобрела производителя звуковых систем THX.

Nextbit работает с 2013 года. Ее основал экс-сотрудник Google Том Мосс, также в компании работает бывший дизайнер HTC. Команда выпустила первый и пока что единственный смартфон Robyn в 2015 году.