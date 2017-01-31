На развитие садоводств в 2016 году Петербург выделил 355 млн рублей За последние десять лет – более 1,5 млрд рублей

На развитие садоводческих и дачных некоммерческих объединений в 2016 году Петербург выделил 355 млн рублей. Об этом во вторник на заседании петербургского правительства сообщил начальник управления по развитию садоводства и огородничества Андрей Лях.

Средства, выделенные из бюджета Петербурга, пошли на строительство и ремонт более 110 тыс. кв. м дорог и объектов мелиорации, а также на 98 км линий электропередач, 17 трансформаторных подстанций, 25 км сетей водоснабжения. Всего за последнее десятилетие на развитие садоводческих и дачных некоммерческих объединений направили более 1,5 млрд рублей.

Отметим, на территории Петербурга и Ленобласти находятся более 3 тыс. садоводств. В дачный период на них отдыхают 2,5 млн петербуржцев. Ежегодно местные садоводы выращивают на своих участках свыше 550 тыс. тонн сельскохпродукции.