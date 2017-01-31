Рогозин поручил «Роскосмосу» проверить важные для космической отрасли производства Для того, чтобы не допускать брак на производстве

Вице-премьер Дмитрий Рогозин поручил «Роскосмосу» проанализировать критически важные производства для космической отрасли. Об этом Рогозин рассказал во вторник.

«Подписал поручение Роскосмосу проанализировать все критически важные с точки зрения безаварийности производства ракетоносителей, двигателей, различных комплектующих и агрегатов, систем управления, а также космических систем, которые должны бесперебойно и долго работать на орбите», — сказал он. Рогозин добавил, что причиной отбраковки двигателей для «Протон-М» стала преступная халатность на производстве.

Напомним, ранее «Роскосмос» отозвал все двигатели второй и третей ступени ракет-носителей «Протон-М». По данным СМИ, при сборке космическим аппаратов вместо материалов с использованием драгметаллов применялись неликвидные компоненты, которые были менее жаростойкими. В минувшую субботу Рогозин заявил, что неполадки на производстве «Протон-М» вызваны подменой технической документации.