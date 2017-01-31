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31.01.17 / 16:01 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

СПбГУ предложил Минобрнауки создать единый толковый словарь

Его отсутствие создает «коммуникативные казусы»

Санкт-Петербургский государственный университет Санкт-Петербургский государственный университет предложил Минобрнауки создать единый толковый словарь. Ректор СПбГУ Николай Кропачев сообщил об этом во вторник.

Четыре месяца назад университет направил в ведомство толковый словарь, который предлагает сделать общегосударственным эталоном. Кропачев считает, что отсутствие такого словаря мешает развитию языка и ведет к «коммуникативным казусам».

«Информацию о том, что слово является разговорным, просторечным, грубым или бранным, можно почерпнуть только в толковом словаре, где ставятся соответствующие пометы. А толкового-то словаря, обязательного для всех, как раз Минобрнауки и не утвердило. Действующего эталона нет», — сказал ректор университета.

Отметим, СПбГУ – самый старый университет РФ, он существует с 1724 года. В настоящее время здесь порядка 30 тыс. обучающихся, подготовка идет более чем по 1 тыс. направлений.

В декабре Financial Times включил Высшую школу менеджмента СПбГУ в список ведущих бизнес-школ Европы. Он стал единственным представителем РФ и занял 64 место в рейтинге из 90 позиций.

По материалам: tass.ru
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