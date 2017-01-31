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31.01.17 / 15:41 Новости / Россия и мир

В ходе обысков у куратора «Шалтая-Болтая» обнаружили $12 млн — СМИ

Обыски прошли в московской квартире и загородном доме

деньги валюта монеты доллар евро курсУ куратора группы «Шалтай-Болтай», заместителя главы Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова в ходе обысков обнаружили 12 млн. Об этом сообщает во вторник «Лайф» со ссылкой на источники.

По данным издания, обыски прошли в московской квартире Михайлова и его загородном доме. Деньги, по словам источника, были спрятаны в разных местах.

Напомним, Сергей Михайлов ранее был в декабре задержан в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении администрации сайта «Шалтай-Болтай». Сайт занимался публикацией перепиской бизнесменов и чиновников. Осенью прошлого года задержали  основателя сайта Владимира Аникеева. Следственный комитет обвинил последнего по ст. 272 УК РФ — «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

По материалам: life.ru
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