В ходе обысков у куратора «Шалтая-Болтая» обнаружили $12 млн — СМИ Обыски прошли в московской квартире и загородном доме

У куратора группы «Шалтай-Болтай», заместителя главы Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова в ходе обысков обнаружили 12 млн. Об этом сообщает во вторник «Лайф» со ссылкой на источники.

По данным издания, обыски прошли в московской квартире Михайлова и его загородном доме. Деньги, по словам источника, были спрятаны в разных местах.

Напомним, Сергей Михайлов ранее был в декабре задержан в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении администрации сайта «Шалтай-Болтай». Сайт занимался публикацией перепиской бизнесменов и чиновников. Осенью прошлого года задержали основателя сайта Владимира Аникеева. Следственный комитет обвинил последнего по ст. 272 УК РФ — «Неправомерный доступ к компьютерной информации».