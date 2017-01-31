Смольный хочет разграничить полномочия с муниципалитетами Этим займется совет по МСУ

В администрации Петербурга заявляют о необходимости разграничить ряд полномочий исполнительной и муниципальной власти для более эффективного решения существующих проблем. Об этом во вторник на заседании совета по местному самоуправлению сказал глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский, передает корреспондент АБН.

Рублевский отметил, что зачастую насущные городские вопросы решаются медленно из-за того, что в законе нет четкого разграничения, кто и как должен ими заниматься.

«Например, содержание дорог на территориях муниципалитетов. Все являются региональными, местных дорог в Петербурге нет. Из-за этого создается правовая коллизия, так как следить за качеством содержания должен комитет, но повлиять на муниципалов у нас нет правовой возможности», — привел пример Рублевский. Аналогичная ситуация складывается со сбором и вывозом мусора, ликвидацией несанкционированных свалок и другими вопросами в сфере благоустройства.

Поиск путей решения проблемы, связанной с разграничением полномочий двух ветвей власти, станет одной из задач координационного совета по МСУ при губернаторе.

Напомним, первое заседание координационного совета состоялось во вторник. В состав нового органа вошли главы 22 муниципалитетов. Всего в Петербурге 111 МО. Их бюджеты небольшие, однако муниципалы с завидной периодичностью оказываются в центре скандалов, связанных с нецелевым расходованием средств. Так, МО Купчино прославилось организациями игр в боулинг за счет бюджета для членов «Молодой гвардии», а МО Екатерингофский — покупками дорогих сувениров и автомобиля бизнес-класса.