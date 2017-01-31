Смольный утвердил требования к внешнему виду летних кафе и киосков А также к наружной рекламе и элементам благоустройства

Смольный утвердил требования к внешнему виду элементов благоустройства, в частности, летних кафе и киосков. Это произошло во вторник на заседании правительства Петербурга.

Требования устанавливают единые требования к внешнему виду элементов благоустройства (скамейки, фонари), а также размещению наружной рекламы и торговых точек. Причем в будущем едином оформлении будет учитываться специфика районов Петербурга.

Новые правила освободят представителей малого и среднего бизнеса от необходимости согласовывать с городом внешний облик своего киоска, палатки или тента. При этом каждый бизнесмен может предложить собственный проект благоустройства.