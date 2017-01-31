Все новости

31.01.17 / 14:58 Новости / Петербург и Ленобласть

Смольный утвердил требования к внешнему виду летних кафе и киосков

А также к наружной рекламе и элементам благоустройства

киоск

Фото АБН

Смольный утвердил требования к внешнему виду элементов благоустройства, в частности, летних кафе и киосков. Это произошло во вторник на заседании правительства Петербурга.

Требования устанавливают единые требования к внешнему виду элементов благоустройства (скамейки, фонари), а также размещению наружной рекламы и торговых точек. Причем в будущем едином оформлении будет учитываться специфика районов Петербурга.

Новые правила освободят представителей малого и среднего бизнеса от необходимости согласовывать с городом внешний облик своего киоска, палатки или тента. При этом каждый бизнесмен может предложить собственный проект благоустройства.

Метки: , ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017