Сотрудники ФСБ изымают документы в Эрмитаже Это сможет быть связано потерей 1 млрд рублей при строительстве фондохранилища

Сотрудники ФСБ изымают документы в Государственном Эрмитаже в Петербурге. Об этом во вторник сообщила «Фонтанка».

По информации издания, следственные мероприятия могут быть связаны с потерей 1 млрд рублей при строительстве фондохранилища. Обыски проводят оперативники районного отдела по Центральному району Петербурга и Службы по защите конституционного строя и борьбы с терроризмом. Их могут интересовать документы, связанные со строительством второй очереди фондохранилища Эрмитажа на Школьной улице.

Добавим, Эрмитаж объявил тендер на строительство фондохранилища в ноябре 2015 года. Государственный музей выделил для этих целей 3,7 млрд рублей. Объект строит ООО «МехСтройТранс». Руководство этйо компаниипричастно к «делу Минкульта» о хищениях, отмечает «Фонтанка».