Все новости

31.01.17 / 17:37 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Сотрудники ФСБ изымают документы в Эрмитаже

Это сможет быть связано потерей 1 млрд рублей при строительстве фондохранилища

эрмитаж обыскиСотрудники ФСБ изымают документы в Государственном Эрмитаже в Петербурге. Об этом во вторник сообщила «Фонтанка».

По информации издания, следственные мероприятия могут быть связаны с потерей 1 млрд рублей при строительстве фондохранилища. Обыски проводят оперативники районного отдела по Центральному району Петербурга и Службы по защите конституционного строя и борьбы с терроризмом. Их могут интересовать документы, связанные со строительством второй очереди фондохранилища Эрмитажа на Школьной улице.

Добавим, Эрмитаж объявил тендер на строительство фондохранилища в ноябре 2015 года. Государственный музей выделил для этих целей 3,7 млрд рублей. Объект строит ООО «МехСтройТранс». Руководство этйо компаниипричастно к «делу Минкульта» о хищениях, отмечает «Фонтанка».

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017