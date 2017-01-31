Власти Петербурга выиграли суд с «Театром песни Аллы Пугачевой» по аренде земли Решение предыдущей инстанции отменили

Власти Петербурга выиграли в судебном споре с «Театром песни Аллы Пугачевой» по аренде земли. Это следует из материалов картотеки арбитражных дел, опубликованных во вторник.

Дело рассматривал Тринадцатый арбитражный суд Петербурга. Он отменил решение нижестоящей инстанции, которая обязала комитет имущественных отношений изменить условия договора аренды земельного участка под строительство комплекса.

Добавим, «Театр песни Аллы Пугачевой» планировалось построить на Морской набережной Петербурга. Стоимость проведения проекта оценивалась в 15 млрд рублей. В 2014 году власти Петербурга объявили, что договор об аренде участка утратил силу. В 2016 году суд признал действительным решение об отказе Смольному в иске о расторжении аренды территории.

В декабре Алла Пугачева вышла из проекта. По словам Евгения Финкельштейна, которому принадлежало 51% компании, она «устала от бесконечных судебных решений». Проект изменил название на «Театр песни».