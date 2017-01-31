Петербургские работодатели могут привлечь в 2017 году около 10 тыс. иностранцев Отклонили 77 заявок о привлечении 4663 трудовых мигрантов

Петербургские работодатели могут привлечь в этом году порядка 10 тыс. иностранных работников. Об этом во вторник журналистам рассказал директор государственного автономного учреждения «Центр трудовых ресурсов» Алексей Чистяков, передает корреспондент АБН.

Межведомственные комиссии одобрили 243 заявки от компаний. При этом в комиссиях отклонили 77 заявок о привлечении 4663 иностранных работников.

Отметим, в прошлом году по вопросу привлечения трудовых мигрантов в «Центр трудовых ресурсов» обратилось 850 компаний-работодателей. Как отметил Чистяков, 379 заявок направили на рассмотрение членам межведомственных комиссий. На увеличение потребности в привлечении иностранных работников на 2016 год удовлетворили 31 заявку.