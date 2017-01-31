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31.01.17 / 14:22 Новости / Россия и мир

UTair перевезла 6,65 млн пассажиров в 2016 году

Внутренними рейсами компании воспользовались 5,6 млн пассажиров

По итогам прошлого года авиакомпания UTair перевезла 6,65  млн пассажиров. Об этом сообщили в компании во вторник.

Показатель вырос на 20,1% год к году. При этом UTair ЮТэйр, фото с сайта samolety.org. В авиакомпании отметили, что существенный прирост пассажиропотока обеспечен за счет повышения на 2% коэффициента занятости кресел, который составил 71,9%, а также развития маршрутной сети и увеличения количества рейсов.

Парк самолетов UTair насчитывает свыше 60 самолетов. Основной хаб авиакомпании — московский аэропорт Внуково. Через него ежедневного проходит свыше 160 рейсов UTair.

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