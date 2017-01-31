UTair перевезла 6,65 млн пассажиров в 2016 году Внутренними рейсами компании воспользовались 5,6 млн пассажиров

По итогам прошлого года авиакомпания UTair перевезла 6,65 млн пассажиров. Об этом сообщили в компании во вторник.

Показатель вырос на 20,1% год к году. При этом . В авиакомпании отметили, что существенный прирост пассажиропотока обеспечен за счет повышения на 2% коэффициента занятости кресел, который составил 71,9%, а также развития маршрутной сети и увеличения количества рейсов.

Парк самолетов UTair насчитывает свыше 60 самолетов. Основной хаб авиакомпании — московский аэропорт Внуково. Через него ежедневного проходит свыше 160 рейсов UTair.