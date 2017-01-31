ВТБ в Петербурге продлил прием вклада «Сезонный» До 28 февраля

Банк ВТБ в Петербурге продлил прием вклада «Сезонный». Об этом сообщили в кредитной организации во вторник.

Прием вкладов продлили до 28 февраля. Вклад можно открыть на 400 дней, капитализация процентов осуществляется каждые 100 дней. Минимальная сумма размещения составляет 100 тысяч рублей. В первые 100 дней размещения клиенты банка получают бонусную ставку – 10%, За последующие периоды доход начисляется по ставке 7,5% годовых.

Вклад «Сезонный» был запущен в розничном филиале банка в Санкт-Петербурге в конце октября 2016 года. За 3 месяца с момента старта было открыто 345 вкладов на общую сумму более 170 млн рублей. Средняя сумма чека составила более 492 тыс рублей.