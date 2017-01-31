Судостроительный завод «Янтарь» купит насосные агрегаты за 60,49 млн рублей

Судостроительный завод «Янтарь» намерен купить комплект насосных агрегатов за 60,49 млн рублей. Информация об этом во вторник была размещена на портале госзакупок.
Согласно условиям договора, гарантийный срок на насосные агрегаты и их составные части — пять лет. Закупка осуществляется у единственного поставщика.
Судостроительный завод «Янтарь» расположен в юго-восточной незамерзающей части Балтийского моря. Он специализируется на военном и гражданском судостроении, а также на судоремонте, машиностроении и металлообработке. Площадь производственной базы предприятия составляет 83 га.