Услуги ЖКХ оплачивают 97,5% населения Петербурга В Смольном уверены, что уровень платежеспособности петербуржцев высокий

Жилищно-коммунальные услуги оплачивают 97,5% населения Петербурга. Об этом во вторник сообщила начальник планово-экономического отдела жилищного комитета города Наталья Летенко, передает корреспондент АБН.

«Уровень платежеспособности жителей города довольно высокий», — отметила Летенко. По ее словам, из-за оставшихся 2,5% неплательщиков коммунальные службы не могут действовать максимально эффективно.

Напомним, с начала 2017 года стоимость горячей и холодной воды, а также электроэнергии, идущей на общедомовые нужды, включили в плату за содержание жилого помещения. С 1 января петербургские власти изменили сроки проверки достоверности квартирных приборов учёта. График обхода необходимо уточнять в управляющих компаниях.